Пять млн калорий: Рецепт "убийственной" пиццы набрал популярность в Сети
Рецепт "убийственной" пиццы на 5 млн калорий набрал популярность в Сети. Пользователи предположили, что таким сложным и вредным блюдом домохозяйка может привести мужа к смерти.
Видеорецепт кулинарного сайта Twisted Food с приготовлением необычной пиццы стал вирусным в англоязычном интернете. Популярность ролик получил, когда им поделился в Twitter журналист Яшар Али. Комментируя увиденное, он пошутил, что собирается звонить в ФБР, ведь пицца должна быть "убийственной".
Сначала в ролике показывают приготовление куриного пирога со множеством другой начинки. Практически готовую кесадилью делят на части, покрывают панировкой и кляром, а также жарят в кипящем масле. В конце на томатный соус выкладываются пепперони и сыр.
Запечённую в духовке пиццу едят со сметанным соусом. Как пошутили пользователи Сети, такое блюдо из 500 шагов с 5 миллионами калорий определённо убьёт любого мужа, а подавшую его домохозяйку можно назвать преступницей.
Видеорецепт кулинарного сайта Twisted Food с приготовлением необычной пиццы стал вирусным в англоязычном интернете. Популярность ролик получил, когда им поделился в Twitter журналист Яшар Али. Комментируя увиденное, он пошутил, что собирается звонить в ФБР, ведь пицца должна быть "убийственной".
Сначала в ролике показывают приготовление куриного пирога со множеством другой начинки. Практически готовую кесадилью делят на части, покрывают панировкой и кляром, а также жарят в кипящем масле. В конце на томатный соус выкладываются пепперони и сыр.
Запечённую в духовке пиццу едят со сметанным соусом. Как пошутили пользователи Сети, такое блюдо из 500 шагов с 5 миллионами калорий определённо убьёт любого мужа, а подавшую его домохозяйку можно назвать преступницей.