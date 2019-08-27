Сергей Жигунов не верит в "придуманный" рак Анастасии Заворотнюк

"Не думаю, что она могла намеренно запустить сплетни в интернете. О таких вещах нельзя шутить. Она не такая." - высказался Жигунов.

Бывший коллега Заворотнюк по сцене поделился мнением о том, могла ли та специально подогреть слухи о заболевании раком. Жигунов встречался с артисткой на протяжении четырёх лет с 2004 по 2008 год. За это время он успел узнать звезду ситкома как человека с бурной фантазией. Тем не менее, в уловку, которую Заворотнюк приписывают хейтеры, он не верит.Пока знаменитость не опровергает предполагаемый диагноз. Представитель Заворотнюк обещал поклонникам, что вся правда раскроется в сентябре, когда выйдет интервью с актрисой. В нём она расскажет правду о своём здоровье и развеет все домыслы. Такой ход некоторые критики назвали откровенным пиаром.