Сергей Жигунов не верит в "придуманный" рак Анастасии Заворотнюк
Сергей Жигунов не верит, что Анастасия Заворотнюк использует рак как средство для пиара. По мнению бывшего возлюбленного актрисы, она бы не стала шутить со здоровьем.
Бывший коллега Заворотнюк по сцене поделился мнением о том, могла ли та специально подогреть слухи о заболевании раком. Жигунов встречался с артисткой на протяжении четырёх лет с 2004 по 2008 год. За это время он успел узнать звезду ситкома как человека с бурной фантазией. Тем не менее, в уловку, которую Заворотнюк приписывают хейтеры, он не верит.
Пока знаменитость не опровергает предполагаемый диагноз. Представитель Заворотнюк обещал поклонникам, что вся правда раскроется в сентябре, когда выйдет интервью с актрисой. В нём она расскажет правду о своём здоровье и развеет все домыслы. Такой ход некоторые критики назвали откровенным пиаром.
Бывший коллега Заворотнюк по сцене поделился мнением о том, могла ли та специально подогреть слухи о заболевании раком. Жигунов встречался с артисткой на протяжении четырёх лет с 2004 по 2008 год. За это время он успел узнать звезду ситкома как человека с бурной фантазией. Тем не менее, в уловку, которую Заворотнюк приписывают хейтеры, он не верит.
"Не думаю, что она могла намеренно запустить сплетни в интернете. О таких вещах нельзя шутить. Она не такая." - высказался Жигунов.
Пока знаменитость не опровергает предполагаемый диагноз. Представитель Заворотнюк обещал поклонникам, что вся правда раскроется в сентябре, когда выйдет интервью с актрисой. В нём она расскажет правду о своём здоровье и развеет все домыслы. Такой ход некоторые критики назвали откровенным пиаром.