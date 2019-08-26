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Сергей Соседов: Земфира живёт на "остаточной волне"

Сергей Соседов считает, что 43-летняя Земфира живёт и занимается творчеством на "остаточной волне". Карьерный ресурс, по мнению критика, певица исчерпала.
Сергей Соседов: Земфира живёт на "остаточной волне"

Издание Nation News обсудило с Сергеем Соседовым творческий потенциал Земфиры, которая отметила 43-летие. Как известно, после долгих лет молчания с 2013 года вышел сингл певицы "Джозеф", вызвавший неоднозначную реакцию у слушателей. Хотя одни поклонники пришли от композиции в восторг, другие назвали её провальной в сравнении с материалами 2000-х годов.

Затяжной спад в карьере Земфиры Соседов объяснил тем, что та высказалась и больше ничего не может сделать. Редкие релизы артистка готовит скорее для старых преданных фанатов, а у современного слушателя теперь есть другие кумиры.

"Она пела искренне и просто. Практически создала собственный поэтический язык. - отметил критик. - Сейчас Земфира живёт на остаточной волне".

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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 22:07

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