Беспилотный вертолёт AURA 100 будет продемонстрирован на МАКС-2019
«Вертолётный» БПЛА AURA 100 будет показан уже через несколько дней в рамках авиакосмического салона МАКС-2019. Беспилотник разработан по соосной схеме, его вес – чуть более 270 килограмм.
Максимальная скорость аппарата составит примерно 150 км/час, а максимальная высота полета – 1,5 километра. Сотрудники бренда AURA, входящего в состав международной группы AGC, являются создателями беспилотника. У AURA 100 открытая архитектура, поэтому его можно использовать при решении заданий широкого спектра, отметили эксперты.
Стоит добавить, что авиакосмический салон МАКС-2019 начнется уже 27 августа и продлится ровно 5 дней.
Максимальная скорость аппарата составит примерно 150 км/час, а максимальная высота полета – 1,5 километра. Сотрудники бренда AURA, входящего в состав международной группы AGC, являются создателями беспилотника. У AURA 100 открытая архитектура, поэтому его можно использовать при решении заданий широкого спектра, отметили эксперты.
Стоит добавить, что авиакосмический салон МАКС-2019 начнется уже 27 августа и продлится ровно 5 дней.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:56