Специалисты сравнили Toyota Tacoma и Toyota 4Runner 2019 года во время тест-драйва
Специалисты решили сравнить технические характеристики кроссоверов Tacoma и 4Runner от Toyota. Более того, они провели тест-драйв, выявив преимущества и недостатки каждой машины.
Стоит отметить, что Tacoma и 4Runner на сегодняшний день являются одними из самых популярных транспортных средств в сегменте SUV от японской компании. Первый автомобиль был выпущен 3 года назад (речь идёт о последнем поколении модели), а второй – еще в 2010 и с тех пор почти не обновлялся. В своё время, они обладали большим количеством сходств, однако на данный момент их конструкции различаются, и теперь это совершенно разные машины.
По результатам тест-драйва выяснилось, что 4Runner и в стандартной комплектации обладает прекрасными ходовыми качествами, однако его цена не совсем оправдана. Прежде всего – из-за отсутствия активных систем безопасности. Люди, предпочитающие надежность, комфорт и безопасность, должны выбрать именно Tacoma, подытожили эксперты.
Стоит отметить, что Tacoma и 4Runner на сегодняшний день являются одними из самых популярных транспортных средств в сегменте SUV от японской компании. Первый автомобиль был выпущен 3 года назад (речь идёт о последнем поколении модели), а второй – еще в 2010 и с тех пор почти не обновлялся. В своё время, они обладали большим количеством сходств, однако на данный момент их конструкции различаются, и теперь это совершенно разные машины.
По результатам тест-драйва выяснилось, что 4Runner и в стандартной комплектации обладает прекрасными ходовыми качествами, однако его цена не совсем оправдана. Прежде всего – из-за отсутствия активных систем безопасности. Люди, предпочитающие надежность, комфорт и безопасность, должны выбрать именно Tacoma, подытожили эксперты.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:54