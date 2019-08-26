Специалисты сравнили Toyota Tacoma и Toyota 4Runner 2019 года во время тест-драйва





Стоит отметить, что Tacoma и 4Runner на сегодняшний день являются одними из самых популярных транспортных средств в сегменте SUV от японской компании. Первый автомобиль был выпущен 3 года назад (речь идёт о последнем поколении модели), а второй – еще в 2010 и с тех пор почти не обновлялся. В своё время, они обладали большим количеством сходств, однако на данный момент их конструкции различаются, и теперь это совершенно разные машины.По результатам тест-драйва выяснилось, что 4Runner и в стандартной комплектации обладает прекрасными ходовыми качествами, однако его цена не совсем оправдана. Прежде всего – из-за отсутствия активных систем безопасности. Люди, предпочитающие надежность, комфорт и безопасность, должны выбрать именно Tacoma, подытожили эксперты.