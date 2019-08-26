Эксперты рассказали, как возраст клиента влияет на выбор автомобиля





По итогам прошлого месяца было реализовано почти 140 000 новых машин, при этом самыми популярными моделями являлись корейские - KIA и Hyundai – 18,8 и 13,9 тысяч проданных единиц соответственно. Согласно статистике, молодые водители в возрасте до 34 лет предпочитают такие бренды, как KIA, BMW или Skoda. Мужчины старше 45 лет, как правило, покупают Hyundai. Девушки до 35 выбирают те же модели, что и их сверстники мужского пола, а автоледи постарше выбирают японскую Toyota.Молодые покупатели делают упор на мощность и дизайн транспортного средства, а вот цена содержания и обслуживания их волнует не так сильно. Автолюбители среднего возраста выбирают практичные машины с невысокой ценой обслуживания. Представители самой старшей категории (41-60 лет) выбирают качество и надежность, поэтому выбирают модель по стране-производителю.