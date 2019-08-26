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Эксперты рассказали, как возраст клиента влияет на выбор автомобиля

Чем старше становится автолюбитель, тем больше меняются его вкусы: до 30 лет многие водители хотят купить скоростные и «драйвовые» машины, а вот в более старшем возрасте предпочтение отдается комфорту и спокойствию. Об этом факторе рассказали представители ГК «АвтоСпецЦентр».
Эксперты рассказали, как возраст клиента влияет на выбор автомобиля

По итогам прошлого месяца было реализовано почти 140 000 новых машин, при этом самыми популярными моделями являлись корейские - KIA и Hyundai – 18,8 и 13,9 тысяч проданных единиц соответственно. Согласно статистике, молодые водители в возрасте до 34 лет предпочитают такие бренды, как KIA, BMW или Skoda. Мужчины старше 45 лет, как правило, покупают Hyundai. Девушки до 35 выбирают те же модели, что и их сверстники мужского пола, а автоледи постарше выбирают японскую Toyota.

Молодые покупатели делают упор на мощность и дизайн транспортного средства, а вот цена содержания и обслуживания их волнует не так сильно. Автолюбители среднего возраста выбирают практичные машины с невысокой ценой обслуживания. Представители самой старшей категории (41-60 лет) выбирают качество и надежность, поэтому выбирают модель по стране-производителю.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:33

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