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Ирина Дубцова раскрыла главный секрет своей молодости

Певица Ирина Дубцова отметила, что долгое время не могла исправить возрастные изменения и избавиться от лишнего веса. Недавно артистка рассказала, как ухаживает за лицом и телом, чтобы сохранить молодость.

Несмотря на насыщенный график работы и активный образ жизни, Ирина Дубцова страдала от лишнего веса. Однако сейчас 37-летняя звезда чувствует молодость и энергичность, чего ей удалось добиться благодаря занятиям спортом и избавлению от стресса. Психолог выявил повышенную тревожность у артистки, что мешало ей похудеть. Публика подозревала Дубцову в пластике, но она заявила, что не готова ложиться под нож, пользуясь косметологическими услугами. Как передает StarHit, знаменитость часто пользуется аппаратными и лазерными процедурами.

Дубцова отметила, что правильный подход позволит забыть о морщинах и дряблости кожи, а также избавит от необходимости подтягивать овал лица и уравновешивать тон. Певица также ходит на ручной массаж лица и следит за своим питанием.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:02

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