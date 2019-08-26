Ирина Дубцова раскрыла главный секрет своей молодости

Несмотря на насыщенный график работы и активный образ жизни, Ирина Дубцова страдала от лишнего веса. Однако сейчас 37-летняя звезда чувствует молодость и энергичность, чего ей удалось добиться благодаря занятиям спортом и избавлению от стресса. Психолог выявил повышенную тревожность у артистки, что мешало ей похудеть. Публика подозревала Дубцову в пластике, но она заявила, что не готова ложиться под нож, пользуясь косметологическими услугами. Как передает StarHit, знаменитость часто пользуется аппаратными и лазерными процедурами.Дубцова отметила, что правильный подход позволит забыть о морщинах и дряблости кожи, а также избавит от необходимости подтягивать овал лица и уравновешивать тон. Певица также ходит на ручной массаж лица и следит за своим питанием.