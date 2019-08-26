Участнице проекта "Дом-2" Майе Донцовой напомнили о ее предательстве по отношению к Марии Кохно





В последнем выпуске программы "Бородина против Бузовой" в числе гостей оказалась Мария Кохно, вместе с которой телеведущие обсуждали взаимоотношения экс-проектантки с коллегами по проекту. Не забыли критики вспомнить и прошлое Майи Донцовой, которая только недавно вышла замуж за Алексея Купина.Прежде Майя Донцова и Мария Кохно близко дружили, вместе гуляли и ходили по развлекательным заведениям, однако девушка предала свою подругу ради нового избранника.