Обвиненный в алкоголизме Александр Числов боится, что близкие убьют его из-за квартиры в Москве
Актер Александр Числов страдает от алкоголизма и не выходит из квартиры, полагая, что окружающие намеренно ухудшают его состояние, чтобы завладеть имуществом. Друг артиста Борис Реутов обратился на программу “Андрей Малахов. Прямой эфир”, чтобы осветить жизнь деятеля.
На данный момент 54-летний артист находится в плачевном состоянии, о чем узнал Борис Реутов. Он дружит со звездой уже около 10 лет, заявив, что в мае принял звонок от актера и узнал, что он сделал дарственную на имя племянницы. Друзья не виделись два года и за это время, по словам Реутова, Числов сильно изменился, в частности его мучила отекшая нога и одышка. На данный момент артист не может самостоятельно передвигаться и выходить из квартиры, пребывая в страхе, что от него могут избавиться, чтобы завладеть имуществом.
Актриса Ольга Спиркина заявила, что всему виной пристрастие к алкоголю, рассказав, что видела его подвыпившим во время совместной работы. Племянница отметила, что ее знаменитый дядя долгое время болеет, но отказывается ехать к врачу и не подпускает к себе близких. Актер Денис Сердюков проживает в одной квартире с Числовым с 2004 года, подтвердив, что актер начал сильно пить в 2017 году, а потом на полгода остановился. Однако месяц назад он перестал есть и ходить, но все время употреблял спиртное.
На данный момент 54-летний артист находится в плачевном состоянии, о чем узнал Борис Реутов. Он дружит со звездой уже около 10 лет, заявив, что в мае принял звонок от актера и узнал, что он сделал дарственную на имя племянницы. Друзья не виделись два года и за это время, по словам Реутова, Числов сильно изменился, в частности его мучила отекшая нога и одышка. На данный момент артист не может самостоятельно передвигаться и выходить из квартиры, пребывая в страхе, что от него могут избавиться, чтобы завладеть имуществом.
Актриса Ольга Спиркина заявила, что всему виной пристрастие к алкоголю, рассказав, что видела его подвыпившим во время совместной работы. Племянница отметила, что ее знаменитый дядя долгое время болеет, но отказывается ехать к врачу и не подпускает к себе близких. Актер Денис Сердюков проживает в одной квартире с Числовым с 2004 года, подтвердив, что актер начал сильно пить в 2017 году, а потом на полгода остановился. Однако месяц назад он перестал есть и ходить, но все время употреблял спиртное.