Обвиненный в алкоголизме Александр Числов боится, что близкие убьют его из-за квартиры в Москве





На данный момент 54-летний артист находится в плачевном состоянии, о чем узнал Борис Реутов. Он дружит со звездой уже около 10 лет, заявив, что в мае принял звонок от актера и узнал, что он сделал дарственную на имя племянницы. Друзья не виделись два года и за это время, по словам Реутова, Числов сильно изменился, в частности его мучила отекшая нога и одышка. На данный момент артист не может самостоятельно передвигаться и выходить из квартиры, пребывая в страхе, что от него могут избавиться, чтобы завладеть имуществом.Актриса Ольга Спиркина заявила, что всему виной пристрастие к алкоголю, рассказав, что видела его подвыпившим во время совместной работы. Племянница отметила, что ее знаменитый дядя долгое время болеет, но отказывается ехать к врачу и не подпускает к себе близких. Актер Денис Сердюков проживает в одной квартире с Числовым с 2004 года, подтвердив, что актер начал сильно пить в 2017 году, а потом на полгода остановился. Однако месяц назад он перестал есть и ходить, но все время употреблял спиртное.