Участница проекта "Дом-2" Мария Кохно считает, что звездный час Ольги Рапунцель прошёл

В последнем эфире "Бородина против Бузовой" скрипачка Мария Кохно раскритиковала Ольгу Рапунцель, отметив, что участница шоу "Дом-2.Спаси свою любовь" больше не является самой популярной, ее место заняла Рапунцель-младшая. Именно с Савкиной теперь связаны все интересные события, тогда как о "яжематери" все забыли.Стоит отметить, что возразить Марии Кохно Рапунцель-старшая не смогла, так как скрипачка даже за стенами Периметра продолжает выступать на концертах, зарабатывает на жизнь себе и матери и ведет страницы в соцсетях, где пользуется огромной популярностью.