Филипп Киркоров считает шоу-бизнес клоакой и не хочет, чтобы его дети становились артистами

На “Новую волну-2019” Филипп Киркоров отправился вместе с детьми, открыв свой 18-й конкурс. Артист удивил публику исполнением хитов “Стеснение пропало” и “Цвет настроения”. Дети артиста наблюдали за шоу из-за кулис, а после выступления в интервью изданию “Дни ру” “поп-король” признался, что наследники заявили о своем желании выступать. Однако певец не желает им такого будущего, назвав отечественный шоу-бизнес клоакой. По словам Киркорова, для него работа ассоциируется с жестокостью, завистью, зависимостью, жизнью в дороге и бессонными ночами.Предупреждения услышали также конкурсанты “Новой волны”, которым предстоит знакомство с “изнанкой” известности. Как известно, участники в возрасте от 16 до 35 лет смогут побороться за приз, а среди конкурсных композиций имеются хиты Аллы Пугачевой.