Названы четыре самых сложных для перепродажи автомобиля





Одним из автомобилей, которые несложно купить, но потом не столь легко продать, является. Прежде этот хэтч признали худшим инвестиционным транспортом, так как за три года работы стоимость машины снижается на 44%. По этой причине продать его довольно проблематично.Внешне стильныйне подходит для роли автомобиля, в который стоит вкладывать деньги. Всего за 3 года эксплуатации его цена сокращается почти на 42%. На вторичном рынке эта машина не пользуется сильной востребованностью.Дизайнпривлекает довольно многих ценителей. Купить эту модель в салоне не составит труда, к тому же продается она недорого. Эксперты напоминают, что через пару лет использования эта четырехколесная разработка потеряет в стоимости 40%, поэтому нужно сто раз подумать о ее приобретении.уже длительное время не продается на рынке РФ. Этот автомобиль - отличный пример, когда довольно хорошие машины не становятся востребованными и редко покупаются даже на вторичном рынке.