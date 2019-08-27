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Названы четыре самых сложных для перепродажи автомобиля

Автомобиль называют одним из лучших способов вложения денег и сбережения капитала. При этом некоторые модели спустя небольшой промежуток времени теряют свою цену и их сложно продать на вторичном рынке. Эксперты назвали четыре самых сложных для перепродажи авто.
Названы четыре самых сложных для перепродажи автомобиля

Одним из автомобилей, которые несложно купить, но потом не столь легко продать, является Renault Laguna. Прежде этот хэтч признали худшим инвестиционным транспортом, так как за три года работы стоимость машины снижается на 44%. По этой причине продать его довольно проблематично.

Внешне стильный Jaguar XF не подходит для роли автомобиля, в который стоит вкладывать деньги. Всего за 3 года эксплуатации его цена сокращается почти на 42%. На вторичном рынке эта машина не пользуется сильной востребованностью.

Дизайн Cadillac CTS привлекает довольно многих ценителей. Купить эту модель в салоне не составит труда, к тому же продается она недорого. Эксперты напоминают, что через пару лет использования эта четырехколесная разработка потеряет в стоимости 40%, поэтому нужно сто раз подумать о ее приобретении.

ZAZ Change уже длительное время не продается на рынке РФ. Этот автомобиль - отличный пример, когда довольно хорошие машины не становятся востребованными и редко покупаются даже на вторичном рынке.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:00

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