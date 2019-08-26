Автолюбители протестировали Toyota на зимних и всесезонных шинах





Результат тестирования при участии Toyota RAV4, которая проехалась по ледяной глади на «всесезонке», продемонстрировал показатель в 3,7 секунды. Именно за это время машина преодолела участок в 18,2 метра. Во время испытания на зимней резине автомобиль ту же дистанция проехал на 6 секунд быстрее.При следующем испытании от Toyota RAV4 требовалось выполнить экстренное торможение на скорости 19 км/ч. А на зимних шинах машину протянуло после нажатия на тормоза на 10,2 метра, на всесезонных - на 17,3 метра.Далее автолюбители тестировали Toyota Camry. «Одетая» в зимнюю резину модель попала в 90-градусный оборот на скорости 18 км/ч, а на всесезонной ее, как и RAV4, снесло с положенного отрезка дорожного полотна.