Наталья Подольская в откровенном наряде рассказала о своем сильном характере

На новом опубликованном снимке Наталья Подольская позирует в откровенной одежде, демонстрируя ноги, которые почти не прикрывает юбка из лент. Образ звезды дополнен шляпой и завышенными сапогами. Артистка призналась, что решила попробовать что-то новое, поучаствовав в креативной фотосессии. Звезда назвала себя новой и дерзкой на этих кадрах, за что поблагодарила команду профессионалов. Однако комментаторы раскритиковали знаменитость за вульгарность, отметив, что она потеряла нежность, решив отдать дань моде на кричащие образы.В подписи к фото Наталья Подольская возразила мнению публики о том, что она паинька. Артистка призналась, что показывает свой сильный характер только близким людям, а мягкая, но суровая настойчивость является залогом ее крепкого брака.