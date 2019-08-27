"НПО машиностроения" может разработать сверхлегкие ракеты-носители
Специалисты корпорации «НПО машиностроения» могут в будущем разрабатывать сверхлегкие ракеты-носители. Об этом в интервью заявил гендиректор и ведущий конструктор предприятия Александр Леонов.
Уточняется, что это будут ракеты со стартовой массой не более 10 тонн, которые смогут вывести на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку весом до 200 кг. Таким образом, в отечественной компании положительно оценивают перспективу создания сверхлегкой ракеты-носителя.
Стоит отметить, что в своё время «НПО машиностроения» выполняла программу «Прагматичный космос», цель которой заключалась в разработке и эксплуатации ракет-носителей легкого класса под названием «Стрела». Она была создана на основе УР-100Н УТТХ, заключили эксперты.
Уточняется, что это будут ракеты со стартовой массой не более 10 тонн, которые смогут вывести на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку весом до 200 кг. Таким образом, в отечественной компании положительно оценивают перспективу создания сверхлегкой ракеты-носителя.
Стоит отметить, что в своё время «НПО машиностроения» выполняла программу «Прагматичный космос», цель которой заключалась в разработке и эксплуатации ракет-носителей легкого класса под названием «Стрела». Она была создана на основе УР-100Н УТТХ, заключили эксперты.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:12