"НПО машиностроения" может разработать сверхлегкие ракеты-носители





Уточняется, что это будут ракеты со стартовой массой не более 10 тонн, которые смогут вывести на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку весом до 200 кг. Таким образом, в отечественной компании положительно оценивают перспективу создания сверхлегкой ракеты-носителя.Стоит отметить, что в своё время «НПО машиностроения» выполняла программу «Прагматичный космос», цель которой заключалась в разработке и эксплуатации ракет-носителей легкого класса под названием «Стрела». Она была создана на основе УР-100Н УТТХ, заключили эксперты.