Эвелина Бледанс готовится к операции по лазерной коррекции зрения

Российская знаменитость призналась, что вновь желает ощутить свободу отсутствия каких-либо ограничений в зрении. Она посетила консультацию в больнице по вопросам проведения операции на глазах. Ее сделают лазером, весь процесс займет не больше минуты, но Эвелина Бледанс пока сомневается в срочной необходимости идти на такую меру.Перед посещением офтальмологов актриса посоветовалась с Анфисой Чеховой и Марией Погребняк, которые ранее решились на такие операции и успешно пережили их. В больнице врач сказал актрисе, что лазерная установка воздействует на глаза не больше 25 секунд. Некоторые подписчики принялись отговаривать Бледанс от подобного лечения, указав на вероятные опасные последствия. Другие поддержали ее, вспомнив о позитивном опыте коррекции зрения.