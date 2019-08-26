Дима Билан рассказал о своем отношении к суррогатному материнству

В интервью корреспондентам издания “Дни.ру” Дима Билан отметил, что он вырос в обычной семье и стремится к классическим отношениям, где будет место романтике. Артист мечтает о повторении опыта предков, которые построили сказочные отношения. Как известно, в свои 38 лет певец не женат и не имеет детей в то время, как его коллеги Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев и Филипп Киркоров воспользовались услугами суррогатной матери.Дима Билан уверен, что каждый человек сам для себя решает, как построить свою семью, в частности, прибегать ли к суррогатному материнству. Артист намерен оставить подробности при себе, если это решение коснется непосредственно его. При этом в вопросах рождения наследников знаменитость не стремится следовать моде, советуя доверять своему сердцу.