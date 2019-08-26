Участница проекта "Дом-2" Мария Кохно собралась в гости к Виктору Литвинову в Одессу

Участница проекта "Дом-2" Мария Кохно не скрывает, что испытывает симпатию к бывшему проектанту Виктору Литвинову. Она рада, что возлюбленная Татьяна Мусульбес бросила мужчину ради другого и уже начала паковать чемоданы, чтобы побывать в гостях у Литвинова в Одессе.Как отметила Мария Кохно, она хочет посетить его новый ресторан, явно рассчитывая на теплый прием. Сам же Виктор Литвинов ранее говорил, что испытывает симпатии к другой звезде реалити-шоу - Анне Брянской. Именно к этой девушке он бы вернулся на проект и попробовал построить отношения.