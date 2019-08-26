В Москве женщине удалили опухоль яичника размером с футбольный мяч





Недавно в местную больницу поступила 45-летняя женщина, которая пожаловалась на большие размеры живота без видимых на то причин. Увеличение замечено в июне 2019 года, а при обследовании медиками было выявлено новообразование, которое имело в диаметре 25 см. Из-за больших размеров опухоль стесняла некоторые органы и занимала большую часть брюшной полости. Операция по удалению онкологии прошла успешно, но пациентка находится на реабилитации. Анализы показали, что образование оказалось злокачественным, в связи с чем может потребоваться химиотерапия.В ходе операции пациентка лишилась матки с яичниками. Врачи подчеркнули важность регулярного осмотра у гинеколога и специалиста по УЗИ.