В Москве женщине удалили опухоль яичника размером с футбольный мяч
В Москве врачи провели успешную операцию, в рамках которой удалили опухоль яичника, успевшую достичь размеров футбольного мяча. Об этом сведения предоставили в пресс-ведомстве столичного Депздрава.
Недавно в местную больницу поступила 45-летняя женщина, которая пожаловалась на большие размеры живота без видимых на то причин. Увеличение замечено в июне 2019 года, а при обследовании медиками было выявлено новообразование, которое имело в диаметре 25 см. Из-за больших размеров опухоль стесняла некоторые органы и занимала большую часть брюшной полости. Операция по удалению онкологии прошла успешно, но пациентка находится на реабилитации. Анализы показали, что образование оказалось злокачественным, в связи с чем может потребоваться химиотерапия.
В ходе операции пациентка лишилась матки с яичниками. Врачи подчеркнули важность регулярного осмотра у гинеколога и специалиста по УЗИ.
Недавно в местную больницу поступила 45-летняя женщина, которая пожаловалась на большие размеры живота без видимых на то причин. Увеличение замечено в июне 2019 года, а при обследовании медиками было выявлено новообразование, которое имело в диаметре 25 см. Из-за больших размеров опухоль стесняла некоторые органы и занимала большую часть брюшной полости. Операция по удалению онкологии прошла успешно, но пациентка находится на реабилитации. Анализы показали, что образование оказалось злокачественным, в связи с чем может потребоваться химиотерапия.
В ходе операции пациентка лишилась матки с яичниками. Врачи подчеркнули важность регулярного осмотра у гинеколога и специалиста по УЗИ.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:16