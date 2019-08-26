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В Москве женщине удалили опухоль яичника размером с футбольный мяч

В Москве врачи провели успешную операцию, в рамках которой удалили опухоль яичника, успевшую достичь размеров футбольного мяча. Об этом сведения предоставили в пресс-ведомстве столичного Депздрава.

Недавно в местную больницу поступила 45-летняя женщина, которая пожаловалась на большие размеры живота без видимых на то причин. Увеличение замечено в июне 2019 года, а при обследовании медиками было выявлено новообразование, которое имело в диаметре 25 см. Из-за больших размеров опухоль стесняла некоторые органы и занимала большую часть брюшной полости. Операция по удалению онкологии прошла успешно, но пациентка находится на реабилитации. Анализы показали, что образование оказалось злокачественным, в связи с чем может потребоваться химиотерапия.

В ходе операции пациентка лишилась матки с яичниками. Врачи подчеркнули важность регулярного осмотра у гинеколога и специалиста по УЗИ.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:16

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