Участник проекта "Дом-2" Сергей Захарьяш показал снимки Александры Ульянцевой до пластики
Участник проекта "Дом-2" Сергей Захарьяш после расставания с Александрой Ульянцевой решил показать снимки девушки до пластических операций. Молодой человек заявил, что не хочет строить отношения с "перекроенной" девушкой.
Практически сразу же после расставания с Александрой Ульянцевой проектант Сергей Захарьяш начал встречаться с Анастасией Голд. Среди причин расставания звезда реалити указал, что не желает строить отношения с "перекроенной" девушкой, а также отметил, что видел снимки бывшей избранницы до пластических операций.
Позже сергей Захарьяш даже опубликовал полученные фотографии, где видно, как сильно Александра Ульянцева преобразилась после вмешательства пластических хирургов. Девушка изменила форму носа, лица и сделала губы и грудь больше.
Практически сразу же после расставания с Александрой Ульянцевой проектант Сергей Захарьяш начал встречаться с Анастасией Голд. Среди причин расставания звезда реалити указал, что не желает строить отношения с "перекроенной" девушкой, а также отметил, что видел снимки бывшей избранницы до пластических операций.
Позже сергей Захарьяш даже опубликовал полученные фотографии, где видно, как сильно Александра Ульянцева преобразилась после вмешательства пластических хирургов. Девушка изменила форму носа, лица и сделала губы и грудь больше.