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Ученые раскрыли причину таинственной смерти Рамсеса III

Компьютерная томография помогла ученым установить причину смерти фараона Древнего Египта Рамсеса III. Исследователи уверены, что вероятной убийцей правителя могла быть его супруга.
Ученые раскрыли причину таинственной смерти Рамсеса III

Рамсес III правил Древним Египтом, будучи фараоном XX династии. Время его управления античным государством: 1185-1153 годах до рождества Христова, и этот период оказался последним, когда страна демонстрировала свою силу в эпоху Нового царства. Причины смерти властителя вызывают споры в научном мире. Древние папирусы содержали материал, прочитав который, эксперты установили роль в кончине фараона его жены и министров Древнего Египта. Предположительно, те пытались убить Рамсеса III, но при вскрытии гробницы ученые не нашли ран на мумии. Археологи не могли понять, существовал ли заговор против фараона, но им на помощь пришла компьютерная томография, определившая наличие повреждение горла у античного правителя.

Рамзес III вошел в историю как защитник своего государства от внешних врагов, вторгавшихся в него с Ближнего Востока. Погиб он от рук приближенных. Жена фараона хотела видеть на троне своего сына и организовала заговор против мужа, в результате которого того умертвили острым оружием, нанеся удар в область горла. Кроме того, убийцы отрубили один из пальцев на левой ноге правителя.

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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 00:00

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