Максим Галкин искупался с сыном Гарри в живописном месте

На опубликованном снимке Максим Галкин запечатлен в изумрудной лагуне с прозрачной водой вместе с сыном. Телеведущий совместно с ребенком плавает на матрасе в виде самолета. Водоем окружают камни и зеленые насаждения, что создало атмосферу счастливого отдыха, по мнению поклонников. В комментариях заметили, что звездный отец и его сын красивые и загорелые, в очередной раз подтверждая сходство во внешности.Однако некоторые фанаты уверены, что черты Гарри Галкина придают ему сходство с Филиппом Киркоровым, что особенно заметно в случае с бровями. Как передает Teleprogramma, Максим Галкин однажды шуточно отметил, что на самом деле от сын Киркорова, а Гарри — его внук.