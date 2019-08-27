Honda создаст новую платформу для улучшения хода своих электрокаров





Для соответствия строгим требованиям в сегменте электромобилей Honda конструирует платформу, которая поспособствует благоприятной езде машин на средние и дальние дистанции. В планах японской фирмы создать фиксированную и модульную зоны для своего нового проекта, что позволит использовать новый механизм в последующих электрокарах Honda. Внешне автомобили тоже будут отличаться благодаря разным аксессуарам.Инженеры компании собираются устанавливать мотор и батарею, которые приводят в действие заднее колесо, в фиксированные места. При этом такие параметры, как ширина модели, расстояние от поверхности земли, положение сидения для водителя и объем аккумулятора останутся прежними. Honda улучшит и структуру вождения в новых полноприводных электрокарах, где двигатель станет располагаться в передней части кузова. Как и следует ожидать, предстоящая платформа получит отличия, которых нет в подобных системах нынешних транспортных электрических средств азиатской фирмы.