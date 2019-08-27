АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Стали известны малоизвестные симптомы ухудшения психического…
EUR 73.40 USD 65.97
Курс валют на 27.08.2019

Honda создаст новую платформу для улучшения хода своих электрокаров

Компания Honda создаст платформу для электрокаров, необходимую для того, чтобы запас хода батарей превышал 50 км. Внедрять инновацию будут в автомобили средних габаритов с заднеприводной системой.

Для соответствия строгим требованиям в сегменте электромобилей Honda конструирует платформу, которая поспособствует благоприятной езде машин на средние и дальние дистанции. В планах японской фирмы создать фиксированную и модульную зоны для своего нового проекта, что позволит использовать новый механизм в последующих электрокарах Honda. Внешне автомобили тоже будут отличаться благодаря разным аксессуарам.

Инженеры компании собираются устанавливать мотор и батарею, которые приводят в действие заднее колесо, в фиксированные места. При этом такие параметры, как ширина модели, расстояние от поверхности земли, положение сидения для водителя и объем аккумулятора останутся прежними. Honda улучшит и структуру вождения в новых полноприводных электрокарах, где двигатель станет располагаться в передней части кузова. Как и следует ожидать, предстоящая платформа получит отличия, которых нет в подобных системах нынешних транспортных электрических средств азиатской фирмы.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"НПО машиностроения" может разработать сверхлегкие…
Honda создаст новую платформу для улучшения хода своих…
Пять млн калорий: Рецепт "убийственной" пиццы набрал популярность в…
Предъявлены доказательство инсценировки смерти Стива…
Сергей Жигунов не верит в "придуманный" рак Анастасии…
Принц Гарри придумал секретное имя для Кейт…
Секс-роботы могут выйти из строя и уничтожить…
Названы четыре самых сложных для перепродажи…
Эвелина Бледанс готовится к операции по лазерной коррекции…
В Антарктике тестируют теплицу для выращивания овощей на Марсе или…
Nokia собирается возродить старый кнопочный…
Доказан высокий риск заболеваний сердца у выживших после рака…
Врачи рассказали о пользе бороды для…
Ученые раскрыли причину таинственной смерти Рамсеса…
Диетологи составили ТОП-10 самых полезных…
Сергей Соседов: Земфира живёт на "остаточной…
Ученые сообщили, что воспаление десен может привести к заражению…
Медики назвали полезные свойства семян…
Беспилотный вертолёт AURA 100 будет продемонстрирован на…
Специалисты сравнили Toyota Tacoma и Toyota 4Runner 2019 года во время…
Эксперты рассказали, как возраст клиента влияет на выбор…
Ирина Дубцова раскрыла главный секрет своей…
Участнице проекта "Дом-2" Майе Донцовой напомнили о ее предательстве по отношению к Марии…
Обвиненный в алкоголизме Александр Числов боится, что близкие убьют его из-за квартиры в…
Участница проекта "Дом-2" Мария Кохно считает, что звездный час Ольги Рапунцель…
Сатановский спрогнозировал действия РФ в случае войны между Ираном и…
Филипп Киркоров считает шоу-бизнес клоакой и не хочет, чтобы его дети становились…
Эксперт по этикету назвал "явным перебором" нежности лидеров на саммите…
Автолюбители протестировали Toyota на зимних и всесезонных…
Наталья Подольская в откровенном наряде рассказала о своем сильном…
Дима Билан рассказал о своем отношении к суррогатному…
Участница проекта "Дом-2" Мария Кохно собралась в гости к Виктору Литвинову в…
В Москве женщине удалили опухоль яичника размером с футбольный…
Участник проекта "Дом-2" Сергей Захарьяш показал снимки Александры Ульянцевой до…
Максим Галкин искупался с сыном Гарри в живописном…
Андрей Разин: Михаил Горбачев находится в критическом…
Певица Слава рассердилась словам Игоря Крутого о молодых…
Михаил Боярский пересел с "Нивы" на Mercedes из-за обвинений в…
Звезда «Дома-2» Анна Брянская «отдалась» бывшему бойфренду Никите Шалюкову на свадьбе Леши Купина и Майи…
Иосифу Пригожину не нравится девушка младшего сына…
Просмотреть все новости