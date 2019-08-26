Андрей Разин: Михаил Горбачев находится в критическом состоянии

Андрей Разин подтвердил информацию о том, что Михаил Горбачев оказался в критическом состоянии. Состояние его здоровья внезапно ухудшилось, о чем сведения предоставили родственники экс-лидера СССР. Разин выступил с просьбой уважать политика и не использовать произошедшее в корыстных целях. Как отметил продюсер, политик внес весомый вклад в развитие мировой истории.Прежде представитель “Ласкового мая” часто просил уважать бывшего президента, но не находил поддержки. Как передает издание “РИА Новости”, представитель Горбачева Павел Палажченко назвал слухи о проблемах политика со здоровьем беспочвенными. Отмечается, что деятель регулярно посещает свой кабинет и не находится в предсмертном состоянии.