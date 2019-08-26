Певица Слава рассердилась словам Игоря Крутого о молодых артистах
Певица Слава рассердилась на высказывание Игоря Крутого о молодых артистах. Она даже готова к тому, что может быть снята из программы фестиваля «Новая волна».
Анастасия Сланевская, известная как вокалистка Слава, написала в Instagram пост, где высказала собственное мнение по поводу «Новой волны» и фестиваля Русского радио. Причиной гнева артистки стали слова Игоря Крутого о молодых артистах и о том, что им невозможно попасть в эфир.
Слава заявила, что пройти на «Новую волну», как и в ротацию Русского радио, так же нелегко. А причиной подобной ситуации является тот факт, что в музыкальном бизнесе случаются «междусобойчики», от которых страдают зрители и сами артисты. В обсуждениях под постом написали Елена Ваенга и Митя Фомин, бывший солист группы Hi-Fi, которые пожаловались, что их песни тоже не берут в данные проекты.
Слава понимает, что резкое высказывание может повлиять на ее участие в Новой волне. Она отметила, что ложь в музыкальном бизнесе прятать уже нельзя, а поклонники могут найти своего кумира через интернет.
Анастасия Сланевская, известная как вокалистка Слава, написала в Instagram пост, где высказала собственное мнение по поводу «Новой волны» и фестиваля Русского радио. Причиной гнева артистки стали слова Игоря Крутого о молодых артистах и о том, что им невозможно попасть в эфир.
Слава заявила, что пройти на «Новую волну», как и в ротацию Русского радио, так же нелегко. А причиной подобной ситуации является тот факт, что в музыкальном бизнесе случаются «междусобойчики», от которых страдают зрители и сами артисты. В обсуждениях под постом написали Елена Ваенга и Митя Фомин, бывший солист группы Hi-Fi, которые пожаловались, что их песни тоже не берут в данные проекты.
Слава понимает, что резкое высказывание может повлиять на ее участие в Новой волне. Она отметила, что ложь в музыкальном бизнесе прятать уже нельзя, а поклонники могут найти своего кумира через интернет.