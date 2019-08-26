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Звезда «Дома-2» Анна Брянская «отдалась» бывшему бойфренду Никите Шалюкову на свадьбе Леши Купина и Майи Донцвой

Участница скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Анна Брянская «отдалась» бывшему избраннику, а по совместительству и экс-герою проекта Никите Шалюкову на бракосочетании Алексея Купина и Майи Донцовой. Сообщается, что парочка ни на шаг не отходила друг от друга.
Звезда «Дома-2» Анна Брянская «отдалась» бывшему бойфренду Никите Шалюкову на свадьбе Леши Купина и Майи Донцвой

Не так давно в эфир вышел выпуск ток-шоу «Бородина против Бузовой», в котором еще законный супруг Татьяны Мусульбес – Виктор Литвинов признался, что ему симпатична Анна Брянская. Бывший участник «Дома-2» даже готов был пригласить брюнетку на медленный танец, когда посетил бракосочетание Майи Донцовой и Алексея Купина, однако его «обошли».

На протяжении всего праздника Брянская не отходила от своего бывшего избранника Никиты Шалюкова, с которым не только весь вечер страстно танцевала, целовалась на глазах у многочисленных гостей и Виктора Литвинова, но и неожиданно уединилась в одной из комнат загородного коттеджа, где проходила свадьба Донцовой и Купина, сообщает Dom2Life.

К слову, еще до отношений с Сергеем Захарьяшем Брянская не единожды указывала на то, что все еще испытывает чувства к Шалюкову. А когда Никита появлялся на съемочной площадке городских квартир в студии ток-шоу «Бородина против Бузовой» Анна постоянно «таяла» и забывала обо всех и всем вокруг.

Судя по всему, на свадьбе Леши Купина и Майи Донцовой Брянская и Шалюков не смогли держать свои чувства под контролем, которые явно вспыхнули с новой силой.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:20

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