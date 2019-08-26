Михаил Боярский пересел с "Нивы" на Mercedes из-за обвинений в крохоборстве
Актер Михаил Боярский недавно позволил себе стать владельцем авто марки Mercedes, поскольку семья считала его “крохобором”. Несмотря на приличный доход, звезда экранов долгое время отдавал предпочтение старой машине.
Михаил Боярский недавно стал одним из наставников шоу “Голос 60+”. Артист отличается высокой работоспособностью, поскольку с активными темпами выступал еще в начале карьеры и стал звездой в СССР, но укрепил свое звание в современных фильмах и постановках. Исполнитель не отличается повышенным интересом к материальным благам. Об этом говорит любовь актера к советской “Ниве”, которую невзлюбили родственники знаменитости. В итоге артист приобрел Mercedes, где удобно возить внуков.
Как отметил актер, в “Ниву” не помещалась коляска, банально не имелось возможности пристегнуть ремень, а во время поездки он должен иметь полную уверенность в безопасности детей. Как передает StarHit, Михаил Боярский также поделился, что не любит выбирать одежду и технику.
Михаил Боярский недавно стал одним из наставников шоу “Голос 60+”. Артист отличается высокой работоспособностью, поскольку с активными темпами выступал еще в начале карьеры и стал звездой в СССР, но укрепил свое звание в современных фильмах и постановках. Исполнитель не отличается повышенным интересом к материальным благам. Об этом говорит любовь актера к советской “Ниве”, которую невзлюбили родственники знаменитости. В итоге артист приобрел Mercedes, где удобно возить внуков.
Как отметил актер, в “Ниву” не помещалась коляска, банально не имелось возможности пристегнуть ремень, а во время поездки он должен иметь полную уверенность в безопасности детей. Как передает StarHit, Михаил Боярский также поделился, что не любит выбирать одежду и технику.