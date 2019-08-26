Михаил Боярский пересел с "Нивы" на Mercedes из-за обвинений в крохоборстве





Михаил Боярский недавно стал одним из наставников шоу “Голос 60+”. Артист отличается высокой работоспособностью, поскольку с активными темпами выступал еще в начале карьеры и стал звездой в СССР, но укрепил свое звание в современных фильмах и постановках. Исполнитель не отличается повышенным интересом к материальным благам. Об этом говорит любовь актера к советской “Ниве”, которую невзлюбили родственники знаменитости. В итоге артист приобрел Mercedes, где удобно возить внуков.Как отметил актер, в “Ниву” не помещалась коляска, банально не имелось возможности пристегнуть ремень, а во время поездки он должен иметь полную уверенность в безопасности детей. Как передает StarHit, Михаил Боярский также поделился, что не любит выбирать одежду и технику.