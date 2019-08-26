Иосифу Пригожину не нравится девушка младшего сына Валерии

Арсений Шульгин встречается со своей девушкой четыре года. Несмотря на это время, Пригожин и Валерия так и не смогли одобрить его выбор. Услышав негативный ответ матери и отчима по поводу его романа, молодой человек ушел из дома, бросил учебу в музыкальном училище и пошел работать, чтобы содержать себя и доказать независимость от состоятельных родственников.Тогда Иосиф Пригожин надеялся образумить младшего сына супруги и предлагал молодым жить у них. По словам продюсера, в один момент Арсений Шульгин вернулся домой, но вскоре вновь ушел. Со временем Валерии пришлось принять девушку, а ее спутник жизни относится к ней по-прежнему: «Мне она не нравится».