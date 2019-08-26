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Наталья Водянова показала подписчикам семейные фотографии

Наталья Водянова показала подписчикам семейные фотографии с детьми и сестрой. Снимки были сделаны во время отдыха в США.

Наталья Водянова родилась в Нижнем Новгороде, но в подростковом возрасте стала работать моделью и уехала в Париж. Теперь она знаменитость и дружит с дизайнерами и модельерами, принимает участие в показах и мероприятиях, но семья всегда для супермодели на первом месте. На своей странице Instagram Наталья Водянова делится с подписчиками уникальными снимками из своей жизни. В конце августа она с супругом Антуаном Арно и пятью детьми прилетела в Нью-Йорк. Знаменитость нашла время для родных людей и сходила в кинотеатр с мужем, прогулялась со старшими наследниками, увиделась с младшей сестрой Кристиной Кусакиной, которая давно проживает в США. На снимке с близкими людьми можно увидеть, что она с сестрой и детьми забрались на квадроцикл. Лукас одет в клетчатую рубашку и джинсы, Нева в шортах и голубой толстовке. Наталья Водянова облачилась в белый топ, кофту на молнии и джинсах с низкой талией, а ее сестра в пуловере и бриджах.

Модель объяснила, почему отсутствует младшие дети. Сын Виктор как раз танцевал, а Максим и Роман отдыхали дома. Подписчики поставили снимку много лайков и написали трогательные комментарии. В одном из них Наталью Водянову похвалили за прекрасную внешность и сказали, что она не похожа на маму, а скорее - на сестру своих детей.

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ШоуБиз
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 16:58

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