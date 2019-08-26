Google представит финальную версию Android 10 в начале сентября





Как предполагается, готовящийся к выходу Android 10 появится даже на более старых версиях смартфонов от Google. Финальный вариант ОС будет доступен для установки начиная уже с 3 сентября. Данная информация по запросу Phone Arena была подтверждена представителями техподдержки разработчика. Владельцы первых устройств Pixel, выпущенных еще в 2016 году, впервые за несколько лет обещаний получили обновление ПО и системы безопасности.Ранее компания Google проинформировала общественность о намерении оставить сладкие названия Android в прошлом, а все последующие версии ОС будут называться с учетом нового номера.