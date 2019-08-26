Озвучены секреты похудения при медленном метаболизме
Эксперты озвучили секреты похудения при медленном метаболизме. Действует несколько причин, определяющих тип метаболизма, и важными являются те, которые возможно проконтролировать: генетика и возраст.
Элизабет Лоуден, бариатрический эндокринолог, рассказала, что метаболизм связывают также с мышечной массой и формой тела. Убрав жир и нарастив мышечную массу, можно повысить собственный метаболизм. Существуют способы для достижения отличных результатов. Например, необходимо употреблять меньшее количество калорий, сократив около 250 калорий в день. Начнется потеря жира, сразу будут видно уменьшение объемов в районе живота, уменьшение жировых отложений послужит причиной к ускорению метаболизма.
Нарастить мышцы в комплексе с кардиотренировками также поможет повысить обмен веществ. Начать можно с простой ходьбы, подниматься по лестнице, но наилучший результат будет достигнут с увеличением пульса. Интервал между занятиями высокой интенсивности – вариант, помогающий в процессе потери жира, особенно при висцеральном типе.
Употребление здоровых продуктов помогает наращивать мышечную массу. Стоит отдать предпочтение здоровым жирам, жирной рыбе, авокадо, оливковом масле. Можно употреблять курицу, фасоль, чечевицу, индейку, тофу.
Элизабет Лоуден, бариатрический эндокринолог, рассказала, что метаболизм связывают также с мышечной массой и формой тела. Убрав жир и нарастив мышечную массу, можно повысить собственный метаболизм. Существуют способы для достижения отличных результатов. Например, необходимо употреблять меньшее количество калорий, сократив около 250 калорий в день. Начнется потеря жира, сразу будут видно уменьшение объемов в районе живота, уменьшение жировых отложений послужит причиной к ускорению метаболизма.
Нарастить мышцы в комплексе с кардиотренировками также поможет повысить обмен веществ. Начать можно с простой ходьбы, подниматься по лестнице, но наилучший результат будет достигнут с увеличением пульса. Интервал между занятиями высокой интенсивности – вариант, помогающий в процессе потери жира, особенно при висцеральном типе.
Употребление здоровых продуктов помогает наращивать мышечную массу. Стоит отдать предпочтение здоровым жирам, жирной рыбе, авокадо, оливковом масле. Можно употреблять курицу, фасоль, чечевицу, индейку, тофу.