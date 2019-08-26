Озвучены секреты похудения при медленном метаболизме





Элизабет Лоуден, бариатрический эндокринолог, рассказала, что метаболизм связывают также с мышечной массой и формой тела. Убрав жир и нарастив мышечную массу, можно повысить собственный метаболизм. Существуют способы для достижения отличных результатов. Например, необходимо употреблять меньшее количество калорий, сократив около 250 калорий в день. Начнется потеря жира, сразу будут видно уменьшение объемов в районе живота, уменьшение жировых отложений послужит причиной к ускорению метаболизма.Нарастить мышцы в комплексе с кардиотренировками также поможет повысить обмен веществ. Начать можно с простой ходьбы, подниматься по лестнице, но наилучший результат будет достигнут с увеличением пульса. Интервал между занятиями высокой интенсивности – вариант, помогающий в процессе потери жира, особенно при висцеральном типе.Употребление здоровых продуктов помогает наращивать мышечную массу. Стоит отдать предпочтение здоровым жирам, жирной рыбе, авокадо, оливковом масле. Можно употреблять курицу, фасоль, чечевицу, индейку, тофу.