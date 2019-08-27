В Антарктике тестируют теплицу для выращивания овощей на Марсе или Луне





По словам ученого Пауля Забеля, он выращивал продукты более 12 месяцев и всего было получено почти 270 килограммов овощей. Примечательно, что площадь объекта не превышает показателя в 13 квадратных метров. При этом было выращено около 65 кг огурцов, более 110 кг зеленого салата, а также 50 кг помидоров. К сожалению, в суровом климате Антарктиды не захотели расти перец и клубника – ягоды не было вообще, а вот овощей выросло лишь 2 кг.Подобные теплицы в будущем, возможно, будут использоваться при колонизации Луны, Марса или других объектов Вселенной. Следующий шаг – тестирование теплицы в условиях космоса, подытожили ученые.