В Антарктике тестируют теплицу для выращивания овощей на Марсе или Луне
Сотрудники Немецкого аэрокосмического центра опубликовали итоги экспериментального проекта EDEN-ISS, во время которого исследователи испытали на территории Антарктиды первую вариацию теплицы для выращивания овощей на Марсе или Луне. Тесты проходили на одной из станций континента под названием Neumayer III.
По словам ученого Пауля Забеля, он выращивал продукты более 12 месяцев и всего было получено почти 270 килограммов овощей. Примечательно, что площадь объекта не превышает показателя в 13 квадратных метров. При этом было выращено около 65 кг огурцов, более 110 кг зеленого салата, а также 50 кг помидоров. К сожалению, в суровом климате Антарктиды не захотели расти перец и клубника – ягоды не было вообще, а вот овощей выросло лишь 2 кг.
Подобные теплицы в будущем, возможно, будут использоваться при колонизации Луны, Марса или других объектов Вселенной. Следующий шаг – тестирование теплицы в условиях космоса, подытожили ученые.
По словам ученого Пауля Забеля, он выращивал продукты более 12 месяцев и всего было получено почти 270 килограммов овощей. Примечательно, что площадь объекта не превышает показателя в 13 квадратных метров. При этом было выращено около 65 кг огурцов, более 110 кг зеленого салата, а также 50 кг помидоров. К сожалению, в суровом климате Антарктиды не захотели расти перец и клубника – ягоды не было вообще, а вот овощей выросло лишь 2 кг.
Подобные теплицы в будущем, возможно, будут использоваться при колонизации Луны, Марса или других объектов Вселенной. Следующий шаг – тестирование теплицы в условиях космоса, подытожили ученые.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 04:00