АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Стали известны малоизвестные симптомы ухудшения психического…
EUR 73.40 USD 65.97
Курс валют на 27.08.2019

В Антарктике тестируют теплицу для выращивания овощей на Марсе или Луне

Сотрудники Немецкого аэрокосмического центра опубликовали итоги экспериментального проекта EDEN-ISS, во время которого исследователи испытали на территории Антарктиды первую вариацию теплицы для выращивания овощей на Марсе или Луне. Тесты проходили на одной из станций континента под названием Neumayer III.

По словам ученого Пауля Забеля, он выращивал продукты более 12 месяцев и всего было получено почти 270 килограммов овощей. Примечательно, что площадь объекта не превышает показателя в 13 квадратных метров. При этом было выращено около 65 кг огурцов, более 110 кг зеленого салата, а также 50 кг помидоров. К сожалению, в суровом климате Антарктиды не захотели расти перец и клубника – ягоды не было вообще, а вот овощей выросло лишь 2 кг.

Подобные теплицы в будущем, возможно, будут использоваться при колонизации Луны, Марса или других объектов Вселенной. Следующий шаг – тестирование теплицы в условиях космоса, подытожили ученые.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Антарктике тестируют теплицу для выращивания овощей на Марсе или…
Nokia собирается возродить старый кнопочный…
Доказан высокий риск заболеваний сердца у выживших после рака…
Врачи рассказали о пользе бороды для…
Ученые раскрыли причину таинственной смерти Рамсеса…
Диетологи составили ТОП-10 самых полезных…
Сергей Соседов: Земфира живёт на "остаточной…
Ученые сообщили, что воспаление десен может привести к заражению…
Медики назвали полезные свойства семян…
Беспилотный вертолёт AURA 100 будет продемонстрирован на…
Специалисты сравнили Toyota Tacoma и Toyota 4Runner 2019 года во время…
Эксперты рассказали, как возраст клиента влияет на выбор…
Ирина Дубцова раскрыла главный секрет своей…
Участнице проекта "Дом-2" Майе Донцовой напомнили о ее предательстве по отношению к Марии…
Обвиненный в алкоголизме Александр Числов боится, что близкие убьют его из-за квартиры в…
Участница проекта "Дом-2" Мария Кохно считает, что звездный час Ольги Рапунцель…
Сатановский спрогнозировал действия РФ в случае войны между Ираном и…
Филипп Киркоров считает шоу-бизнес клоакой и не хочет, чтобы его дети становились…
Эксперт по этикету назвал "явным перебором" нежности лидеров на саммите…
Автолюбители протестировали Toyota на зимних и всесезонных…
Наталья Подольская в откровенном наряде рассказала о своем сильном…
Дима Билан рассказал о своем отношении к суррогатному…
Участница проекта "Дом-2" Мария Кохно собралась в гости к Виктору Литвинову в…
В Москве женщине удалили опухоль яичника размером с футбольный…
Участник проекта "Дом-2" Сергей Захарьяш показал снимки Александры Ульянцевой до…
Максим Галкин искупался с сыном Гарри в живописном…
Андрей Разин: Михаил Горбачев находится в критическом…
Певица Слава рассердилась словам Игоря Крутого о молодых…
Михаил Боярский пересел с "Нивы" на Mercedes из-за обвинений в…
Звезда «Дома-2» Анна Брянская «отдалась» бывшему бойфренду Никите Шалюкову на свадьбе Леши Купина и Майи…
Иосифу Пригожину не нравится девушка младшего сына…
Ученые заявили, что останки убитого 1400 лет назад пикта могли принадлежать…
Наталья Водянова показала подписчикам семейные…
Google представит финальную версию Android 10 в начале…
Озвучены секреты похудения при медленном…
Исследователи связали исчезновение роверов на Марсе с «пустынным…
«О, Маргарита, ангел мой»: Звезда «Дома-2» Илья Яббаров посвятил бывшей пассии Рите Ларченко…
Представлен обновленный кроссовер Ford…
Александра Бортич ответила раскритиковавшим ее за одинаковое выражение лица…
Илон Маск: У Земли нет защиты от огромных…
Просмотреть все новости