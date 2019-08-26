Исследователи связали исчезновение роверов на Марсе с «пустынным демоном»





В 2010 году два ровера: Opportunity и Spirit во время исследовательской миссии на Марсе попали в песчаную бурю, после чего Земля потеряла с ними связь. Недавно уфологи получили снимок вихря, изучив который, они заявили, что тот отбрасывает тень. По мнению исследователей, на Красной планете имеется некий «пустынный демон», который обезвредил марсоходы.Ныне уфологи разделились на противоборствующие стороны: одни считают, что космические корабли попали в обычный вихрь, тогда как другие уверены в существовании на поверхности планеты воодушевленного существа неизвестного типа жизни.