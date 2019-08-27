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Nokia собирается возродить старый кнопочный телефон

Компания Nokia планирует возродить очередную версию старого кнопочного телефона. Через 1.5 недели будут показаны версии Nokia 110, а также 2720 текущего модельного года.

Nokia собирается возродить старый кнопочный телефон

Устройство будет представлено фирмой HMD Global, которая выпускает мобильные современные устройства под известной маркой Nokia. С 5 по 11 сентября в рамках выставки IFA 2019 должны презентовать версии Nokia 110. Раньше Nokia производила уже устройство с аналогичным названием. Эта модель была представлена в 2012 году. По всей видимости, она теперь получит обновлённый дизайн, а также более современные характеристики. Есть слухи, что вскоре компания возродит раскладной телефон Nokia 2720. Устройство должны показать в рамках IFA 2019.

Имеется информация, что Nokia 110 текущего модельного года будет стоить примерно тридцать евро. При этом за версию 2720 нужно будет заплатить свыше 100 евро.

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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

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