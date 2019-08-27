Nokia собирается возродить старый кнопочный телефон
Компания Nokia планирует возродить очередную версию старого кнопочного телефона. Через 1.5 недели будут показаны версии Nokia 110, а также 2720 текущего модельного года.
Устройство будет представлено фирмой HMD Global, которая выпускает мобильные современные устройства под известной маркой Nokia. С 5 по 11 сентября в рамках выставки IFA 2019 должны презентовать версии Nokia 110. Раньше Nokia производила уже устройство с аналогичным названием. Эта модель была представлена в 2012 году. По всей видимости, она теперь получит обновлённый дизайн, а также более современные характеристики. Есть слухи, что вскоре компания возродит раскладной телефон Nokia 2720. Устройство должны показать в рамках IFA 2019.
Имеется информация, что Nokia 110 текущего модельного года будет стоить примерно тридцать евро. При этом за версию 2720 нужно будет заплатить свыше 100 евро.
Устройство будет представлено фирмой HMD Global, которая выпускает мобильные современные устройства под известной маркой Nokia. С 5 по 11 сентября в рамках выставки IFA 2019 должны презентовать версии Nokia 110. Раньше Nokia производила уже устройство с аналогичным названием. Эта модель была представлена в 2012 году. По всей видимости, она теперь получит обновлённый дизайн, а также более современные характеристики. Есть слухи, что вскоре компания возродит раскладной телефон Nokia 2720. Устройство должны показать в рамках IFA 2019.
Имеется информация, что Nokia 110 текущего модельного года будет стоить примерно тридцать евро. При этом за версию 2720 нужно будет заплатить свыше 100 евро.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00