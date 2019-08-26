«О, Маргарита, ангел мой»: Звезда «Дома-2» Илья Яббаров посвятил бывшей пассии Рите Ларченко песню

Судя по всему, Илья Яббаров до сих пор не забыл Риту Ларченко, с которой он разошелся еще весной, как только покинул реалити-шоу «Дом-2». Через некоторое время шансонье вернулся в Периметр, однако не без помощи Алены Савкиной, с которой он якобы хотел создать полноценную семью для общего наследника Богдана.Сейчас Яббаров одинок, но в последнее время о нем довольно часто начали говорить в контексте прошлых отношений с Ларченко. А все из-за того, что Илья не только вновь подписался на Ларченко в Instagram, но и начал активно лайкать ей фотографии, не оставляя без внимания ни одной из публикаций Риты.Правда, на этом Яббаров не стал ограничиваться. Пребывая на Сейшельских островах, Илья снял ролик, на котором исполняет свою новую песню на берегу Индийского океана. К себе в подтанцовку шансонье пригласил Настю Стецевят и Кристину Церковную.Нужно сказать, что те пользователи Сети, которые не проигнорировали публикацию Яббарова и посмотрели видео, сразу же поняли, кому он посвятил песню. И несмотря на то, что Илья указывает на то, что хочет петь для своих поклонников, поет он для бывшей пассии, убеждены подписчики.К таким выводам читатели пришли только из-за того, что в песни не единожды звучит имя «Маргарита».