Доказан высокий риск заболеваний сердца у выживших после рака детей





Работы специалистов сосредотачивались на сердечной недостаточности, которую связывали с антрациклинами – химиотерапевтическими препаратами, используемые в лечении многих видов онкологических заболеваний. Основой являлись данные из системы здравоохранения Онтарио, чтобы изучить разные подтипы заболеваний сердца у 7300 людей, которые остались живы после перенесенного онкологического заболевания в детстве. Рассматривались такие болезни, как кардиомиопатия, аномалии клапанов, аритмия.Результаты опыта показали, что у таких людей даже в молодом возрасте увеличиваются риски от трехкратного до десятикратного появления любого заболевания сердца. Взрослые, которые подвергались более высоким дозам антрациклиновой химиотерапии, и те, кто имеет гипертонию, сахарный диабет чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.Исследователям не удалось оценить факторы образа жизни – употребление спиртных напитков, курение, физические нагрузки, диета. В следующих работах планируется изучение этих факторов.