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Доказан высокий риск заболеваний сердца у выживших после рака детей

Ученые из Канады обнаружили высокие риски заболеваний сердца у выживших после рака детей. Научные исследования обнародованы в издании Circulation.

Работы специалистов сосредотачивались на сердечной недостаточности, которую связывали с антрациклинами – химиотерапевтическими препаратами, используемые в лечении многих видов онкологических заболеваний. Основой являлись данные из системы здравоохранения Онтарио, чтобы изучить разные подтипы заболеваний сердца у 7300 людей, которые остались живы после перенесенного онкологического заболевания в детстве. Рассматривались такие болезни, как кардиомиопатия, аномалии клапанов, аритмия.

Результаты опыта показали, что у таких людей даже в молодом возрасте увеличиваются риски от трехкратного до десятикратного появления любого заболевания сердца. Взрослые, которые подвергались более высоким дозам антрациклиновой химиотерапии, и те, кто имеет гипертонию, сахарный диабет чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследователям не удалось оценить факторы образа жизни – употребление спиртных напитков, курение, физические нагрузки, диета. В следующих работах планируется изучение этих факторов.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 02:00

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