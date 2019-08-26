Представлен обновленный кроссовер Ford Taurus
Ford презентовал обновленный седан Taurus, который продается на рынке КНР. Основой машины является платформа Mondeo.
Улучшенная модификация получила от разработчиков новые светодиодные фары, задние фонари и бампер. В салоне Ford Taurus установлена мультимедийная система Sync+ с габаритным вертикальным 12,8 дюймовым дисплеем. В центральном подлокотнике находится пульт, при помощи которого сидящие в салоне люди могут регулировать кондиционер, вентиляцию сидений, подогрев и вибромассажер.
Под капотом американского седана по-прежнему находится двухлитровый агрегат, способный генерировать 245 лошадиных сил. Вместо автоматизированной системы на шесть ступеней появилась восьмиступенчатая трансмиссия. Первые 100 км\ч Ford Taurus набирает за 8,5 секунд. Такая модификация стоит в Китае 32-40 тысяч долларов, но эксперты не исключили, что больше измененных Ford Taurus ожидать не надо, так как компания намерена отказаться от легких версий и сосредоточиться на сборке паркетников.
Улучшенная модификация получила от разработчиков новые светодиодные фары, задние фонари и бампер. В салоне Ford Taurus установлена мультимедийная система Sync+ с габаритным вертикальным 12,8 дюймовым дисплеем. В центральном подлокотнике находится пульт, при помощи которого сидящие в салоне люди могут регулировать кондиционер, вентиляцию сидений, подогрев и вибромассажер.
Под капотом американского седана по-прежнему находится двухлитровый агрегат, способный генерировать 245 лошадиных сил. Вместо автоматизированной системы на шесть ступеней появилась восьмиступенчатая трансмиссия. Первые 100 км\ч Ford Taurus набирает за 8,5 секунд. Такая модификация стоит в Китае 32-40 тысяч долларов, но эксперты не исключили, что больше измененных Ford Taurus ожидать не надо, так как компания намерена отказаться от легких версий и сосредоточиться на сборке паркетников.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:12