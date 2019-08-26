АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Стали известны малоизвестные симптомы ухудшения психического…
EUR 72.62 USD 65.60
Курс валют на 24.08.2019

Представлен обновленный кроссовер Ford Taurus

Ford презентовал обновленный седан Taurus, который продается на рынке КНР. Основой машины является платформа Mondeo.
Представлен обновленный кроссовер Ford Taurus

Улучшенная модификация получила от разработчиков новые светодиодные фары, задние фонари и бампер. В салоне Ford Taurus установлена мультимедийная система Sync+ с габаритным вертикальным 12,8 дюймовым дисплеем. В центральном подлокотнике находится пульт, при помощи которого сидящие в салоне люди могут регулировать кондиционер, вентиляцию сидений, подогрев и вибромассажер.

Под капотом американского седана по-прежнему находится двухлитровый агрегат, способный генерировать 245 лошадиных сил. Вместо автоматизированной системы на шесть ступеней появилась восьмиступенчатая трансмиссия. Первые 100 км\ч Ford Taurus набирает за 8,5 секунд. Такая модификация стоит в Китае 32-40 тысяч долларов, но эксперты не исключили, что больше измененных Ford Taurus ожидать не надо, так как компания намерена отказаться от легких версий и сосредоточиться на сборке паркетников.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Слава рассердилась словам Игоря Крутого о молодых…
Михаил Боярский пересел с "Нивы" на Mercedes из-за обвинений в…
Звезда «Дома-2» Анна Брянская «отдалась» бывшему бойфренду Никите Шалюкову на свадьбе Леши Купина и Майи…
Иосифу Пригожину не нравится девушка младшего сына…
Ученые заявили, что останки убитого 1400 лет назад пикта могли принадлежать…
Наталья Водянова показала подписчикам семейные…
Google представит финальную версию Android 10 в начале…
Озвучены секреты похудения при медленном…
Исследователи связали исчезновение роверов на Марсе с «пустынным…
«О, Маргарита, ангел мой»: Звезда «Дома-2» Илья Яббаров посвятил бывшей пассии Рите Ларченко…
Представлен обновленный кроссовер Ford…
Александра Бортич ответила раскритиковавшим ее за одинаковое выражение лица…
Илон Маск: У Земли нет защиты от огромных…
Проживание выше седьмого этажа увеличивает риск смерти от сердечного…
Названы самые популярные в Москве…
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова: «Мне внушили, что свадьбу нужно…
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов похудел на 40…
Максим Фадеев: "Телеканалы ради своих сиротских рейтингов культивируют смерть, насилие,…
Бабушка звезды «Дома-2» Леши Купина: «Я очень жду…
Новую модель Mercedes-AMG G63 объявили самым желанным…
В Москве найдена зарезанной…
Роза Сябитова уверена, что дефицит мужчин в России поможет женщинам быстрее…
Звезда сериала «Универ» Анастасия Иванова вышла замуж за победителя проекта…
Торт с книгой и трогательное поздравление дочери: как муж Ксении Бородиной Курбан Омаров отметил день…
Стало известно, над каким гиперзвуковым оружием работают в…
Виктор Дробыш рассказал о первом после болезни выступлении Николая…
Звезда «Дома-2» Вика Боня с дочерью Анджелиной провела день в компании Эвелины Бледанс и ее сына…
Назван ТОП-4 автомобильных аксессуаров от Xiaomi по доступной…
Астрономы обеспокоены появлением трещин на…
Прогнозы о рецессии не способны запугать малый бизнес в…
Эксперты рассказали о причинах и опасностях появления постоянного…
Певица Жасмин отправила дочь в школу со стоимостью обучения 1,5 млн рублей в…
Любовь Успенская пообещала подарить татуировку своему самому преданному…
Дженнифер Лопес надела длинное кожаное платье на премьеру…
Судороги и боль в ногах могут быть признаками нездоровой…
Экс-депутат Верховной Рады Олейник объяснил, почему Порошенко не объявил войну…
Медики из США назвали 6 симптомов прогрессирующего рака…
Ксения Собчак иронично ответила на опрос Виктории Лопыревой о женской…
Стали известны новые подробности взрыва в…
Роботы-помощники учатся заботиться о…
Просмотреть все новости