Названы самые популярные в Москве кроссоверы





На первом месте рейтинга находится Hyundai Creta. В столице такой машиной в январе-июне обзавелись 4 565 человек. «Серебро» досталось немецкой модели Volkswagen Tiguan, которую выбрали 3 378 автолюбителей Москвы. Замыкает топ-3 Nissan Qashqai с показателем в 3 121 проданных единиц.Среди прочих популярных и востребованных в главном российском мегаполисе кроссоверов стоит назвать Skoda Kodiaq (2 687), Renault Kaptur (2 521), Nissan X-Trail (2,40), Mitsubishi Outlander (2,47), KIA Sportage (2 287) и Toyota RAV4 - 1941 машина.Можно также добавить, что паркетник Arkana попал в первую «пятерку» лучших автомобилей бренда Renault во втором месяце лета. В июле на рынке России эту модель купили более 1,6 тысячи человек. Лучшие показатели в сфере продаж продемонстрировали только Sandero, Kaptur и Duster.