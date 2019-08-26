Ученые заявили, что останки убитого 1400 лет назад пикта могли принадлежать вождю





Пикты – это объединение племен, проживающих в восточной и северной части Шотландии до X века нашей эры. В 2016 году обнаружили скелет мертвого мужчины в пещере Розмарки. Специалисты определили хронологию событий и поняли, что его убили ударом по голове и захоронили с выполнением некого обряда. Мертвый был на спине, ноги скрещены, руки придавлены камнями.В 2017 восстановили внешность умершего пикта. Археолог Саймон Ганн считает, что он принадлежал к элитному кругу, возможно являлся вождем или королем. Так как на скелете травм не нашли – это говорит о том, что он не работал физически и в боях участия не принимал.