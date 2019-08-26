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Ученые заявили, что останки убитого 1400 лет назад пикта могли принадлежать вождю

Ученые заявили, что останки убитого 1400 лет назад пикта, найденного в Шотландии несколько лет назад, могли принадлежать вождю или королю. Научные изыскания показали, что он употреблял мясо, а на скелете не было следов травм, кроме пробитого черепа.
Ученые заявили, что останки убитого 1400 лет назад пикта могли принадлежать вождю

Пикты – это объединение племен, проживающих в восточной и северной части Шотландии до X века нашей эры. В 2016 году обнаружили скелет мертвого мужчины в пещере Розмарки. Специалисты определили хронологию событий и поняли, что его убили ударом по голове и захоронили с выполнением некого обряда. Мертвый был на спине, ноги скрещены, руки придавлены камнями.

В 2017 восстановили внешность умершего пикта. Археолог Саймон Ганн считает, что он принадлежал к элитному кругу, возможно являлся вождем или королем. Так как на скелете травм не нашли – это говорит о том, что он не работал физически и в боях участия не принимал.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 17:00

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