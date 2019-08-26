Александра Бортич ответила раскритиковавшим ее за одинаковое выражение лица хейтерам

После публикации селфи на фоне ковра, который поклонники сочли безвкусным, артистку засыпали критикой в комментариях. Фолловеры жаловались на одинаковое выражение лица знаменитости, наблюдаемое на многих фотографиях. На заинтересовавшем публику снимке Александра Бортич позирует в черном пиджаке, надев его прямо на голое тело, а образ дополнен украшениями. На лице кумира фанаты заметили легкий макияж, отметив, что он не спас положение.На резкие комментарии публики Бортич ответила: “Потому что лицо у меня одно, а вас — много”. Звезду также назвали актрисой одной роли. Ранее артистка показала фигуру в купальнике, но тоже столкнулась с хейтерами, которые заявили, что она имеет слишком большие бедра.