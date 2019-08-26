Илон Маск: У Земли нет защиты от огромных астероидов





Ранее в той же социальной сети телеведущий Джо Роган заявил о постепенном приближении гигантского астероида Апофиса к Земле, с которой он сблизится в 2029 году. В ответ на его слова Илон Маск отметил факт отсутствия какой-либо стоящей защиты на планете от космических глыб. Несмотря на то, что ученые не считают возможным падение метеорита на Землю, руководитель космической компании допускает проникновение опасного объекта в атмосферу и дальнейшую катастрофу.Ранее исследователи сообщили, что астероид Апофис спустя 10 лет приблизится на минимальную дистанцию к обители человечества. Он представляет собой объект размерами больше Эйфелевой башни, который пролетит на расстоянии 30 000 километров, что ниже расположенных метеорологических орбитальных спутников. Еще один потенциально опасный метеорит - XK22 может приблизиться к Земле в новом веке.