Бабушка звезды «Дома-2» Леши Купина: «Я очень жду правнуков»

«Я очень жду правнуков, нужно продолжать род», - подчеркнула бабушка Купина.





Неделю назад состоялось самое долгожданное бракосочетание этого лета – Майя Донцова и Алексей Купин официально стали мужем и женой. Напомним, что ранее парочка уже играла свадьбу, однако она проходила на Сейшельских остовах, поэтому не носила законный характер.Ради официального мероприятия в Москву из Одессы прилетела бабушка Леши Купина, которая была невероятно счастлива увидеть внука спустя 2 года и его жену. Проектным журналистам удалось взять небольшое интервью у Надежды Алексеевны, в котором она призналась, что уже не может дождаться того момента, когда сбудет нянчиться с правнуками.По словам Надежды Алексеевны, она не ожидала, что свадьба внука будет настолько роскошной. Родственница Купина даже поблагодарила организаторов за такой праздник, но отказалась рассказывать, что именно она преподнесла молодоженам.Надежда Алексеевна указала на то, что примет любое решение своего внука и его жены, даже если они решат остаться на проекте еще некоторое время. Оказывается, что Купин даже сейчас принимает решение только после того, как посоветуется с бабушкой, пишет Dom2Life.