Врачи рассказали о пользе бороды для здоровья





В первую очередь, борода защищает от бактериальных инфекций. Специалисты объясняют это тем, что при бритьё остаются открытые поры, а это может привести к инфицированию волосяных луковиц грибками (фолликуллиту). Если отрастить усы вместе с бородой, то это может помочь мужчинам, у которых есть астма и аллергия. Растительность на лице не пропустит часть пыльцы и пыли, прежде чем она попадёт в ротовую полость. Волосяные луковицы вырабатывают жир и предотвращают шелушение кожи.Длинная борода защитит от ультрафиолетового излучения, что влечет за собой уменьшение ожогов и снижение вероятности рака. Также помогает сохранять температуру, чем снижает риск простудных заболеваний.