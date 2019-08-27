Врачи рассказали о пользе бороды для здоровья
Известный за рубежом врач Нор Ашихин Мохтар рассказал о пользе бороды для здоровья человека. Одно из главных преимуществ - защита от рака.
В первую очередь, борода защищает от бактериальных инфекций. Специалисты объясняют это тем, что при бритьё остаются открытые поры, а это может привести к инфицированию волосяных луковиц грибками (фолликуллиту). Если отрастить усы вместе с бородой, то это может помочь мужчинам, у которых есть астма и аллергия. Растительность на лице не пропустит часть пыльцы и пыли, прежде чем она попадёт в ротовую полость. Волосяные луковицы вырабатывают жир и предотвращают шелушение кожи.
Длинная борода защитит от ультрафиолетового излучения, что влечет за собой уменьшение ожогов и снижение вероятности рака. Также помогает сохранять температуру, чем снижает риск простудных заболеваний.
В первую очередь, борода защищает от бактериальных инфекций. Специалисты объясняют это тем, что при бритьё остаются открытые поры, а это может привести к инфицированию волосяных луковиц грибками (фолликуллиту). Если отрастить усы вместе с бородой, то это может помочь мужчинам, у которых есть астма и аллергия. Растительность на лице не пропустит часть пыльцы и пыли, прежде чем она попадёт в ротовую полость. Волосяные луковицы вырабатывают жир и предотвращают шелушение кожи.
Длинная борода защитит от ультрафиолетового излучения, что влечет за собой уменьшение ожогов и снижение вероятности рака. Также помогает сохранять температуру, чем снижает риск простудных заболеваний.
Наука
Добавил: Булавин Владислав Сегодня, 01:00