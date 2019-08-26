Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов похудел на 40 кг

На вопрос Нужного по поводу похудения ради сиквела “Я худею” Евгений Кулик ответил, что постарается, а если не получится, то он обратится к специалистам по компьютерной графике. Выяснилось, что актер весит около 125 кг, но мечтает иметь вес не больше 110 кг. Обнародованная информация в микроблоге Нужного расстроила Кулика, который в комментариях отметил, что ему обещали не публиковать запись. На это режиссер ответил, что актеру нужно “вылезать из скорлупы”. В комментариях также отметился Роман Попов, известный по сериалу “Полицейский с Рублевки”. Он рассказал, что активно работает над своим телом и уже похудел на 40 кг.Как отметил Попов, благодаря похудению он больше не должен делить с Евгением Куликом персонажей в интересных проектах. Вскоре выйдет фильм “БУМЕРанг” при участии Попова и Дмитрия Нагиева.