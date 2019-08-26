АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Стали известны малоизвестные симптомы ухудшения психического…
EUR 72.62 USD 65.60
Курс валют на 24.08.2019

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов похудел на 40 кг

Актер Роман Попов сумел похудеть на 40 кг, о чем рассказал в блоге режиссера “Я худею” Алексея Нужного. В социальных сетях артист вел разговор о весе с Евгением Куликом, который принимал участие в съемках кассовой комедии.

На вопрос Нужного по поводу похудения ради сиквела “Я худею” Евгений Кулик ответил, что постарается, а если не получится, то он обратится к специалистам по компьютерной графике. Выяснилось, что актер весит около 125 кг, но мечтает иметь вес не больше 110 кг. Обнародованная информация в микроблоге Нужного расстроила Кулика, который в комментариях отметил, что ему обещали не публиковать запись. На это режиссер ответил, что актеру нужно “вылезать из скорлупы”. В комментариях также отметился Роман Попов, известный по сериалу “Полицейский с Рублевки”. Он рассказал, что активно работает над своим телом и уже похудел на 40 кг.

Как отметил Попов, благодаря похудению он больше не должен делить с Евгением Куликом персонажей в интересных проектах. Вскоре выйдет фильм “БУМЕРанг” при участии Попова и Дмитрия Нагиева.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Илон Маск: У Земли нет защиты от огромных…
Проживание выше седьмого этажа увеличивает риск смерти от сердечного…
Названы самые популярные в Москве…
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова: «Мне внушили, что свадьбу нужно…
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов похудел на 40…
Максим Фадеев: "Телеканалы ради своих сиротских рейтингов культивируют смерть, насилие,…
Бабушка звезды «Дома-2» Леши Купина: «Я очень жду…
Новую модель Mercedes-AMG G63 объявили самым желанным…
В Москве найдена зарезанной…
Роза Сябитова уверена, что дефицит мужчин в России поможет женщинам быстрее…
Звезда сериала «Универ» Анастасия Иванова вышла замуж за победителя проекта…
Торт с книгой и трогательное поздравление дочери: как муж Ксении Бородиной Курбан Омаров отметил день…
Стало известно, над каким гиперзвуковым оружием работают в…
Виктор Дробыш рассказал о первом после болезни выступлении Николая…
Звезда «Дома-2» Вика Боня с дочерью Анджелиной провела день в компании Эвелины Бледанс и ее сына…
Назван ТОП-4 автомобильных аксессуаров от Xiaomi по доступной…
Астрономы обеспокоены появлением трещин на…
Прогнозы о рецессии не способны запугать малый бизнес в…
Эксперты рассказали о причинах и опасностях появления постоянного…
Певица Жасмин отправила дочь в школу со стоимостью обучения 1,5 млн рублей в…
Любовь Успенская пообещала подарить татуировку своему самому преданному…
Дженнифер Лопес надела длинное кожаное платье на премьеру…
Судороги и боль в ногах могут быть признаками нездоровой…
Экс-депутат Верховной Рады Олейник объяснил, почему Порошенко не объявил войну…
Медики из США назвали 6 симптомов прогрессирующего рака…
Ксения Собчак иронично ответила на опрос Виктории Лопыревой о женской…
Стали известны новые подробности взрыва в…
Роботы-помощники учатся заботиться о…
Звезда «Дома-2» и девушка сына Королевой и Тарзана Мария Слугина заявила, что ни от кого не ждет…
Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца…
В Тверской области 7-летняя девочка пострадала в…
Звезда фильма «Дама пик» Ксения Раппопорт развелась с…
Анфиса Чехова в 19 лет торговала в магазине…
Бывший министр обороны Израиля сбрил усы ради…
Обнародованы лучшие автомобили в РФ с самым скромным расходом…
Актриса Аглая Шиловская не смогла скрыть округлившийся…
Дима Билан признался в любви к продюсеру Яне…
«Миссия невыполнима»: Екатерина Шпица рассказала о своем насыщенном…
Анна Семенович назвала основное условие успешного…
Названы лучшие двухместные автомобили 2019-2020…
Просмотреть все новости