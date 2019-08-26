Ученые сообщили, что воспаление десен может привести к заражению крови





Если человек своевременно не лечит воспалительные процессы десен, то инфекция может проникнуть в другие органы. Возникает фурункул часто после лечения антибиотиками, хирургических вмешательств, стоматологических манипуляций, но если зуб с кариесом, то такой нарыв может появиться и самостоятельно.Неприятный запах изо рта, кровотечения, отек во рту, боль в ушах – это проявления воспаления десен. Инфекция провоцирует повышение температуры тела, ощущение жара. В таких случаях стоматолог пропишет антибиотики, а иногда необходимо урегулировать зубной протез, глубоко очистить и удалить фурункулы десен. В запущенных случаях пациенту назначают стоматологическую операцию, чтобы удалить зуб или поврежденную кость.Для предотвращения воспалительного процесса нужно регулярно ухаживать за зубами, чистить их 2 раза в день, пользоваться зубной нитью, вовремя посещать стоматолога. Также можно попробовать и народные способы в борьбе с проблемами десен. Полоскание солью помогает ускорить заживление язв, а жидкость для ополаскивания из куркумы способствует удалению зубного налета. Перекись водорода имеет антибактериальные свойства, облегчает болевые ощущения.