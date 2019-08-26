Максим Фадеев: "Телеканалы ради своих сиротских рейтингов культивируют смерть, насилие, грязь"

Продюсер предложил своим почитателям обратить внимание на работу телевидения, ориентированную исключительно ради рейтингов: оно «культивирует смерть, грязь и насилие». Максим Фадеев уверен, что ради зрительских симпатий и высоких показателей телекомпании готовы на все. Примером он привел случаи, когда на экраны выходят программы, посвященные известным умершим людям, а создатели истерят: «Мы потеряли лучшего человека!». Фадеев возмущен такой политикой телеканалов, руководители которых вспоминают о людях только после их смерти.«Это новая предложенная реальность?» - написал продюсер в своем Instagram-аккаунте, добавив, что в таком случае ему с ней не по пути. Он также напомнил прежние скандалы с Дианой Шурыгиной и участниками проекта «Дом-2», что изменило молодое поколение на предмет понимания положительного и отрицательного в мире. Себя автор поста не собирается выделять из контекста, так как сам давно стал частью современного общества и вынужден в связи с этим играть по соответствующим правилам, но надеется, что когда-нибудь все станет другим.