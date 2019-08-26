Торт с книгой и трогательное поздравление дочери: как муж Ксении Бородиной Курбан Омаров отметил день рождения

«Я хочу, чтобы тебе всегда было комфортно со мной, а наша семья становилась больше», - написала Ксюша.





Вчера, 25 августа, свой день рождения отпраздновал муж Ксении Бородиной Курбан Омаров. Самой первой с таким важным событием бизнесмена поздравила его звездная супруга, которая разместила в личном микроблоге длинный пост. Ведущая «Дома-2» отметила, что всегда и при любых обстоятельствах будет гордиться всеми успехами супруга, и пообещала радовать его всегда.Под вечер Омаров и Бородина собрали всех своих друзей и близких в одном из лучших столичных заведений. Ксения на празднике красовалась в коротком пышном платье с широким поясом и на каблуках, а вот Курбан ограничился белой футболкой-поло и черными джинсами.Так как именины Омарова совпали с еще одним важным для него событием – выходом в свет его первого творения «Откровение мужчины», то многие приятели и даже мама делились на дне рождении своим мнением от прочитанного.Как бы там ни было, но самыми трогательными оказались поздравления 3-летней наследницы Курбана и Ксении – Теоны, которая, не постеснявшись гостей, призналась папе в любви. К слову, праздник Омарова украсил трехъярусный торт, на верхушке которого красовалась сладкая обложка первой книги бизнесмена.