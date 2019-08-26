Торт с книгой и трогательное поздравление дочери: как муж Ксении Бородиной Курбан Омаров отметил день рождения
Любимый супруг ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров организовал праздник для близких и родных людей в свой 39-й день рождения. С самого утра 25 августа и по сегодняшний день предпринимателя продолжают поздравлять в соцсетях, а вчера вечером главные слова сказали самые родные люди.
Вчера, 25 августа, свой день рождения отпраздновал муж Ксении Бородиной Курбан Омаров. Самой первой с таким важным событием бизнесмена поздравила его звездная супруга, которая разместила в личном микроблоге длинный пост. Ведущая «Дома-2» отметила, что всегда и при любых обстоятельствах будет гордиться всеми успехами супруга, и пообещала радовать его всегда.
Под вечер Омаров и Бородина собрали всех своих друзей и близких в одном из лучших столичных заведений. Ксения на празднике красовалась в коротком пышном платье с широким поясом и на каблуках, а вот Курбан ограничился белой футболкой-поло и черными джинсами.
Так как именины Омарова совпали с еще одним важным для него событием – выходом в свет его первого творения «Откровение мужчины», то многие приятели и даже мама делились на дне рождении своим мнением от прочитанного.
Как бы там ни было, но самыми трогательными оказались поздравления 3-летней наследницы Курбана и Ксении – Теоны, которая, не постеснявшись гостей, призналась папе в любви. К слову, праздник Омарова украсил трехъярусный торт, на верхушке которого красовалась сладкая обложка первой книги бизнесмена.
Вчера, 25 августа, свой день рождения отпраздновал муж Ксении Бородиной Курбан Омаров. Самой первой с таким важным событием бизнесмена поздравила его звездная супруга, которая разместила в личном микроблоге длинный пост. Ведущая «Дома-2» отметила, что всегда и при любых обстоятельствах будет гордиться всеми успехами супруга, и пообещала радовать его всегда.
«Я хочу, чтобы тебе всегда было комфортно со мной, а наша семья становилась больше», - написала Ксюша.
Под вечер Омаров и Бородина собрали всех своих друзей и близких в одном из лучших столичных заведений. Ксения на празднике красовалась в коротком пышном платье с широким поясом и на каблуках, а вот Курбан ограничился белой футболкой-поло и черными джинсами.
Так как именины Омарова совпали с еще одним важным для него событием – выходом в свет его первого творения «Откровение мужчины», то многие приятели и даже мама делились на дне рождении своим мнением от прочитанного.
Как бы там ни было, но самыми трогательными оказались поздравления 3-летней наследницы Курбана и Ксении – Теоны, которая, не постеснявшись гостей, призналась папе в любви. К слову, праздник Омарова украсил трехъярусный торт, на верхушке которого красовалась сладкая обложка первой книги бизнесмена.