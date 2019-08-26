АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Стали известны малоизвестные симптомы ухудшения психического…
EUR 72.62 USD 65.60
Курс валют на 24.08.2019

Торт с книгой и трогательное поздравление дочери: как муж Ксении Бородиной Курбан Омаров отметил день рождения

Любимый супруг ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров организовал праздник для близких и родных людей в свой 39-й день рождения. С самого утра 25 августа и по сегодняшний день предпринимателя продолжают поздравлять в соцсетях, а вчера вечером главные слова сказали самые родные люди.
Торт с книгой и трогательное поздравление дочери: как муж Ксении Бородиной Курбан Омаров отметил день рождения

Вчера, 25 августа, свой день рождения отпраздновал муж Ксении Бородиной Курбан Омаров. Самой первой с таким важным событием бизнесмена поздравила его звездная супруга, которая разместила в личном микроблоге длинный пост. Ведущая «Дома-2» отметила, что всегда и при любых обстоятельствах будет гордиться всеми успехами супруга, и пообещала радовать его всегда.

«Я хочу, чтобы тебе всегда было комфортно со мной, а наша семья становилась больше», - написала Ксюша.

Под вечер Омаров и Бородина собрали всех своих друзей и близких в одном из лучших столичных заведений. Ксения на празднике красовалась в коротком пышном платье с широким поясом и на каблуках, а вот Курбан ограничился белой футболкой-поло и черными джинсами.

Так как именины Омарова совпали с еще одним важным для него событием – выходом в свет его первого творения «Откровение мужчины», то многие приятели и даже мама делились на дне рождении своим мнением от прочитанного.

Как бы там ни было, но самыми трогательными оказались поздравления 3-летней наследницы Курбана и Ксении – Теоны, которая, не постеснявшись гостей, призналась папе в любви. К слову, праздник Омарова украсил трехъярусный торт, на верхушке которого красовалась сладкая обложка первой книги бизнесмена.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Илон Маск: У Земли нет защиты от огромных…
Проживание выше седьмого этажа увеличивает риск смерти от сердечного…
Названы самые популярные в Москве…
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова: «Мне внушили, что свадьбу нужно…
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов похудел на 40…
Максим Фадеев: "Телеканалы ради своих сиротских рейтингов культивируют смерть, насилие,…
Бабушка звезды «Дома-2» Леши Купина: «Я очень жду…
Новую модель Mercedes-AMG G63 объявили самым желанным…
В Москве найдена зарезанной…
Роза Сябитова уверена, что дефицит мужчин в России поможет женщинам быстрее…
Звезда сериала «Универ» Анастасия Иванова вышла замуж за победителя проекта…
Торт с книгой и трогательное поздравление дочери: как муж Ксении Бородиной Курбан Омаров отметил день…
Стало известно, над каким гиперзвуковым оружием работают в…
Виктор Дробыш рассказал о первом после болезни выступлении Николая…
Звезда «Дома-2» Вика Боня с дочерью Анджелиной провела день в компании Эвелины Бледанс и ее сына…
Назван ТОП-4 автомобильных аксессуаров от Xiaomi по доступной…
Астрономы обеспокоены появлением трещин на…
Прогнозы о рецессии не способны запугать малый бизнес в…
Эксперты рассказали о причинах и опасностях появления постоянного…
Певица Жасмин отправила дочь в школу со стоимостью обучения 1,5 млн рублей в…
Любовь Успенская пообещала подарить татуировку своему самому преданному…
Дженнифер Лопес надела длинное кожаное платье на премьеру…
Судороги и боль в ногах могут быть признаками нездоровой…
Экс-депутат Верховной Рады Олейник объяснил, почему Порошенко не объявил войну…
Медики из США назвали 6 симптомов прогрессирующего рака…
Ксения Собчак иронично ответила на опрос Виктории Лопыревой о женской…
Стали известны новые подробности взрыва в…
Роботы-помощники учатся заботиться о…
Звезда «Дома-2» и девушка сына Королевой и Тарзана Мария Слугина заявила, что ни от кого не ждет…
Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца…
В Тверской области 7-летняя девочка пострадала в…
Звезда фильма «Дама пик» Ксения Раппопорт развелась с…
Анфиса Чехова в 19 лет торговала в магазине…
Бывший министр обороны Израиля сбрил усы ради…
Обнародованы лучшие автомобили в РФ с самым скромным расходом…
Актриса Аглая Шиловская не смогла скрыть округлившийся…
Дима Билан признался в любви к продюсеру Яне…
«Миссия невыполнима»: Екатерина Шпица рассказала о своем насыщенном…
Анна Семенович назвала основное условие успешного…
Названы лучшие двухместные автомобили 2019-2020…
Просмотреть все новости