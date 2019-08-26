Новую модель Mercedes-AMG G63 объявили самым желанным внедорожником





Данный статус был получен внедорожным авто после того, как оно прошло тест-драйв. По его итогам Крис Харрис назвал версию G63 самым желанным внедорожным авто на планете. Транспортное средство оснащается четырёхлитровой битурбированной силовой установкой V8, генерирующей 585 лошадиных сил. Крутящий момент составляет 850 Нм.Силовой агрегат сочетается с девятиступенчатым автоматом. Первую сотню внедорожная версия набирает за 4.5 сек. Модификация G63 способна разгоняться до 220 км/час.