Роза Сябитова уверена, что дефицит мужчин в России поможет женщинам быстрее определяться
Роза Сябитова высказалась на тему данных Росстата о наблюдаемом в РФ “дефиците мужчин”. Отечественная телеведущая уверена, что это поможет женщинам более оперативно определяться.
Согласно исследованию Росстата, в стране фиксируется демографический перевес в пользу женщин, а продлится он до 2036 года. В то же время на Чукотке количество девушек уступает числу мужчин. Однако даже спустя годы в регионе сохранится преобладание представителей сильного пола. В среднем в стране наблюдается соотношения 1000 к 1154. Роза Сябитова в интервью Nation News объяснила, что после окончания ВОВ женщин тоже было в разы больше, чем мужчин, но это вынудило их не присматриваться к мужьям, ориентируясь на создание семьи.
Сябитова также признала, что у мужчин имеется более широкий выбор, что должно беспокоить тех, кто хочет выйти замуж. Артистка напоминает о детородном периоде, отмечая, что уже в молодом возрасте существует необходимость затрагивать тему важности семьи.
Согласно исследованию Росстата, в стране фиксируется демографический перевес в пользу женщин, а продлится он до 2036 года. В то же время на Чукотке количество девушек уступает числу мужчин. Однако даже спустя годы в регионе сохранится преобладание представителей сильного пола. В среднем в стране наблюдается соотношения 1000 к 1154. Роза Сябитова в интервью Nation News объяснила, что после окончания ВОВ женщин тоже было в разы больше, чем мужчин, но это вынудило их не присматриваться к мужьям, ориентируясь на создание семьи.
Сябитова также признала, что у мужчин имеется более широкий выбор, что должно беспокоить тех, кто хочет выйти замуж. Артистка напоминает о детородном периоде, отмечая, что уже в молодом возрасте существует необходимость затрагивать тему важности семьи.