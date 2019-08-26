Звезда сериала «Универ» Анастасия Иванова вышла замуж за победителя проекта «Х-Фактор»

Актриса выбрала классическое белоснежное платье на церемонию, который дополнила блестящими аксессуарами и нежным макияжем. Владислав Онищенко, участник 9 сезона телешоу «Х-Фактор», был в черном смокинге со стильной бабочкой и белой обуви. Пара разместила снимки на личных страницах и под ними рассказали о своих эмоциях и связывающих их историях. Так, молодой исполнитель подчеркнул основные для семьи приоритеты: взаимодоверие, солидарность и любовь.Анастасия Иванова в своей публикации поблагодарила родных и близких за поддержку и тепло в ответственный момент. Стоит отметить, что артистка обрела популярность после участия в комедийной мыльной опере «Универ». Она также удивила поклонников забавным рассказом, произошедшим с ней несколько месяцев назад. Звезда отправилась на шоппинг, после чего хотела провести время с возлюбленным, но по дороге на встречу упала в лужу. Интересно, что знаменитость не отменила свидание, а переоделась в вещи, недавно ею купленные, и так и пошла: в брендовых туфлях и домашней майке. Несмотря на неординарность образа и странность ситуации, время пара провела хорошо и весело.